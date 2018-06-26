Хабаровск, 26 июня, 2018, 05:47 — ИА Регнум. Компания «Аэрофлот» заявила о дефиците первых пилотов. У дальневосточных авиакомпаний также сохраняется риск недосчитаться нужного количества лётчиков, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Alex Beltyukov Самолёт

Читайте также: Дальний Восток теряет пилотов. Росавиация не думает о доступности региона?

По данным генерального директора «Аэрофлота» Виталия Савельева, сегодня компании не хватает порядка 61 пилота. При этом уточняется, что дефицит касается только первых пилотов узкофюзеляжных самолётов Boeing 737, Airbus A321, Aibus A320.

В компании подчеркнули, что принимают все возможные меры для сокращения дефицита пилотов.

Сегодня в «Аэрофлоте» работают более 1000 командиров воздушных судов.

На Дальнем Востоке дефицит летного состава может грозить одному из крупнейших авиаперевозчиков — компании «Аврора».

Проблемы у пилотов компании начались несколько месяцев назад. Росавиация принялась массово аннулировать пилотные удостоверения, которые сама же ранее выдала. Претензии Росавиации адресованы частной лётной школе в Челябинске, у которой, как выяснилось, не в порядке какие-то документы. Между тем сами лётчики называют эту школу, «ЧелАвиа», одной из лучших в стране. В «ЧелАвиа» пилоты проходили обязательные курсы повышения квалификации.

Рейсы из дальневосточных аэропортов в центральные регионы России совершают и воздушные суда «Аэрофлота», у которого теперь, как видим, дефицит пилотов.

Несколькими месяцами ранее СМИ сообщали, что пилоты «Аэрофлота» переходят в авиакомпании Китая, где заработная плата в разы больше.

На сайте дальневосточного перевозчика, «Авроры», в разделе «Вакансии» указано, что требуются вторые пилоты, командиры воздушных судов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Дальнего Востока называют именно транспортную недоступность одной из главных причин, заставляющих их покидать родной регион и уезжать на запад страны. К проблемам с пилотами можно добавить отсутствие либо аварийное состояние многих аэропортов ДФО — предназначенные для реконструкции и строительства воздушных гаваней региона 64,9 млрд рублей по вине Росавиации так и не дошли по назначению.

Шокирующие цены на авиаперелеты в центр страны из дальневосточных регионов заставили многих жителей ДФО отказаться от долгожданного отпуска. Так, с Колымы и Якутии, с Камчатки цены на билеты до Москвы не опускаются ниже 100 тыс. рублей.

Минвостокразвития и Минтранс РФ подготовили предложения о выделении на субсидирование дальневосточных перелётов порядка 700 млн рублей. Однако пока решения по этому вопросу нет. Между тем первый месяц лета уже закончился.

Оторванность от страны дальневосточники считают недопустимой в 21 веке. Многие говорят, что их дети не знают Россию и утратили чувство Родины.

Читайте также: «У детей чувства Родины — нет!» — Дальний Восток отрезан от страны