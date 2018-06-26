Вашингтон, 26 июня, 2018, 05:30 — ИА Регнум. Госсекретарь США Майк Помпео считает, что Вашингтону необходимо проявлять гибкость в выстраивании отношений с Москвой. Об этом он заявил в интервью газете The Wall Street Journal.

Gage Skidmore Майк Помпео

По мнению главы американской дипломатии, в последнее десятилетие внешняя политика США была сосредоточена главным образом на борьбе с терроризмом и «в значительно меньшей степени — на противостоянии великих держав». Сегодня же Вашингтону следует уделить больше внимания взаимоотношениям с Россией и КНР, считает Помпео.

Как отметил госсекретарь США, несмотря на множество разногласий и различие ценностей, у США и России есть немало точек соприкосновения, и задачу госдепартамента он видит в том, чтобы «выявить области, в которых две страны могут работать вместе».

В то же время, подчеркнул он, необходимо думать и об обеспечении безопасности Соединённых Штатов «от худших действий» со стороны других государств.

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