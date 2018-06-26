Берлин, 26 июня, 2018, 05:15 — ИА Регнум. Из всех стран Евросоюза наибольшие потери от исполнения антироссийских санкций несет Германия, заявил депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Маркус Фронмайер в интервью «Известиям».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Оценивая масштаб финансовых потерь ФРГ от санкций, Фронмайер назвал цифру в 618 миллионов евро, что, по его словам, составлят 40% всех потерь, которые несут страны — члены ЕС. Также депутат счет бессмысленным отказ ОБСЕ осуществлять наблюдение за ходом выборов в Крыму.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-канцлер Германии Герхард Шредер заявил, что всегда выступал против изоляции России как в политическом, так и в экономическом отношении.