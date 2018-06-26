Цюрих, Швейцария, 26 июня, 2018, 04:37 — ИА Регнум. Футболисты сборной Швейцарии избежали дисквалификации за демонстрацию своих политических взглядов в матче ЧМ-2018 против Сербии, но должны будут выплатить штрафы. Соответствующее решение приняло руководство Международной федерации футбола (FIFA).

Ian Burt Предупреждение

В матче группового этапа полузащитнике сборной Швейцарии Шердан Шакири и Гранит Джака, являющиеся албанцами по происхождению, во время празднования голов изобразили крылья орла, намекая тем самым на флаг Албании. Кроме этого, на бутсах Шакири был замечен флаг односторонне отделившегося от Сербии края Косово.

По решению федерации, оба футболиста оштрафованы на 10 000 тысяч франков. Штраф в размере 5000 франков выплатит также капитан швейцарской сборной Штефан Лихтштайнер. Одновременно с этим FIFA решила оштрафовать Футбольный союз Сербии на 54 000 за поведение сербских фанатов на мачте.

Отметим, что в соответствии с дисциплинарным кодексом, за демонстрацию политических взглядов на матче футболисты должны были быть дисквалификацию на два следующих матча.

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