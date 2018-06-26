Гуанчжоу, Китай, 26 июня, 2018, 03:50 — ИА Регнум. Бурно-развивающийся город Шэньчжэнь в провинции Гуандун на юге Китая превратит свой порт в свободную торговую зону уже к концу 2020 года с дальнейшим сокращением бюрократических процедур и оптимизацией процедур таможенной очистки, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

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Шэньчжэньский порт — это общее названием целого ряда портов вдоль побережья, их доки вмещают третье по величине число контейнеров в мире. Согласно руководству, опубликованному муниципальном правительством, порт планирует сократить время таможенной очистки грузовых отправок на треть к 2020 году путем оптимизации процедур. Кроме того, планируется совместно развивать Шэньчжэньский и Гонконский порты, превратив их в международный центр морских отгрузок.

Напомним, что китайские власти делают ставку в развитии на создание свободных экономических зон и либерализацию ряда политик и процедур на их территории. Так, ранее, в апреле 2018 года стало известно о том, что южная островная провинции Хайнань будет превращена в свободный торговый порт с выгодными условиями для иностранцев.