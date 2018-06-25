Мехико, 26 июня, 2018, 01:13 — ИА Регнум. По меньшей мере два человека погибли и ещё шесть получили травмы в результате взрыва на складе пиротехнических изделий в Мексике, передаёт портал Puebla en Linea.

Взрыв

Инцидент произошёл в городе Тультепек, расположенном в штате Мехико. В настоящее время на месте ЧП работают экстренные службы, прилегающий район оцеплен.

Напомним, что трагические случаи, связанные со взрывами пиротехники, происходят в Мексике регулярно. Последний подобный инцидент произошёл 6 июня в этом же населённом пункте — в результате взрыва на складе пиротехники в частном доме погибли семь человек.