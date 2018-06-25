Бамако, 25 июня, 2018, 23:57 — ИА Регнум. Правительственные чиновники Мали, ответственные за организацию предстоящих в июле выборов, объявили о начале семидневной забастовки, 25 июня передает агентство Reuters.

Day Donaldson Мали

«Мы обеспокоены нашей безопасностью и условиями труда. Мы запросили льготы в соответствии с правилами, но нас не слушают», — сообщил журналистам представитель бастующих чиновников Оливье Траоре.

Напомним, Мали много лет охвачена гражданской войной, сторонами которой являются правительственные войска и различные группировки сепаратистов и исламистов. Выборы в Мали являются действительно опасным мероприятием.

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