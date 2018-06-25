Москва, 25 июня, 2018, 21:10 — ИА Регнум. Отказ от участия в выборах мэра Москвы оппозиционного политика Ильи Яшина не стал для экспертов неожиданным. Опрошенные ИА REGNUM политологи отмечают узость электоральной базы оппозиционера, недостаточный политический вес Яшина, который в любом случае не позволил бы ему конкурировать на выборах с фаворитом, и самопиар «вечно молодого и вечно подающего надежды».

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

Воскресным вечером глава муниципального округа «Красносельский» оппозиционер Илья Яшин отказался участвовать в выборах мэра Москвы. В этой избирательной кампании Яшин выступал как самовыдвиженец. В своем аккаунте Facebook политик рассказал, что ему не удастся набрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов для регистрации кандидатом в мэры, так как он не смог договориться с депутатами из «Единой России».

По словам оппозиционера, у него получилось «заручиться поддержкой 91 депутата — беспартийных, членов Яблока, даже представителей КПРФ и СР», но не партии власти.

«Все они ссылаются на прямой запрет партийного начальства, которое твердо решило не пускать меня через фильтр. Такое решение принято в мэрии, и я вынужден подтвердить: возможности стать кандидатом на этих выборах у меня нет», — написал молодой политик.

Кроме этого, Яшин назвал самой большой ошибкой демократической оппозиции отказ от проведения праймериз по определению единого кандидата. И призвал поддержать любого кандидата на «нашем фланге». Он пояснил это тем, что только так есть шанс преодолеть муниципальный фильтр, который «позволяет власти выбирать себе оппонентов <…> нарушает права независимых кандидатов и противоречит интересам общества».

Напомним, в Москве для преодоления муниципального фильтра каждый кандидат для регистрации должен собрать в свою поддержку подписи как минимум 110 местных депутатов во всех 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен также заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Муниципальный фильтр был введен в 2012 году, сразу после возврата прямых выборов глав регионов при президенте Дмитрии Медведеве. Данная мера была призвана поставить заслон для участия в выборах популистов и неадекватных личностей, однако многие усматривали в этом другие цели.

Директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве РФ Павел Салин объясняет, каковы главные причины молодых кандидатов участвовать в мэрских выборах:

«Вся ситуация, которая складывается вокруг кандидатов, которые стоят на так называемом несистемном фланге, и среди молодежи — это скорее площадка, чтобы заявить о себе, для того чтобы продемонстрировать какие-то реальные электоральные результаты. Это вопрос персональных котировок молодых кандидатов с прицелом на дальнейшую политическую карьеру, возможно, на процессы партстроительства или интеграции в ныне существующие партии в преддверии парламентских выборов 21 года».

Салин полагает, что прежде всего выбывание Яшина бьет по его амбициям как лидера объединенного столичного протестного электората, из-за его завуалированной конкуренции с Дмитрием Гудковым которая, как известно, серьезно обострилась прошлой осенью после того, как они не смогли выяснить, кто из них является «отцом» хорошего результата оппозиции на столичных муниципальных выборах.

«Неизвестно, что лучше — быть допущенным до выборов и показать очень маленький результат, после чего тебя будут сравнивать с тем же Навальным в невыгодном для тебя свете, или просто сойти на начальной дистанции, заявив, что ты не прошел через административные барьеры», — размышляет Салин.

Реакция на отказ Ильи Яшина продолжать борьбу у сторонников кандидата оказалась неоднородной. В комментариях к сообщению многие единомышленники оказывают ему сочувствие и поддержку, но достаточно много и тех, кто почувствовал себя обманутым.

«Нельзя сниматься. Надо по максимуму собирать — пусть даже часть будет из одних и тех же муниципалитетов и сдавать. Добровольное снятие — одно, преднамеренный недопуск — совершенно иное», — пишет один из подписчиков Ильи Яшина.

Есть и более радикальные высказывания (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ИА REGNUM).

«Совершенно не ожидал, расцениваю это как галимый слив. <…> Более месяца назад Яшин объявлял что был собран миллион руб и зарегистрировано 500 волонтеров. У Яшина были все ресурсы чтобы создать такую ситуацию при которой не допускать его на выборы для Мэрии было бы крайне рискованно. <…> За более чем месячную работу штаба не было сделано ничего реального, чтобы пробить муниципальный фильтр. Пикеты у Единой России ни в счёт. где были массовая уличная агитация и поквартирный обход? всё это можно было сделать до введения особого режима согласования массовых мероприятий в период чемпионата мира. <…>тем более что ничего непреодолимого и неосуществимо там не было, и настоящая драка даже ещё не началась. Во второй шанс Люди не поверят», — эмоционально реагирует сторонник Яшина.

Эксперты, напротив, не выказали удивления заявлению оппозиционера. Лидер общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Николай Стариков назвал Яшина «политическим имитатором».

«Он и не собирался принимать участия в выборах. Он намеренно избрал максимально длинный путь для участи в выборах мэра. Ведь заранее знал, что не сможет его пройти, это же очевидно», — заявил Стариков.

По его словам, Яшину ни в коем случае нельзя было попасть в бюллетень:

«Иначе бы все увидели, каким ничтожным уровнем поддержки он обладает — это поставило бы крест на его карьере вечно молодого и вечно подающего надежды оппозиционного политика».

Необходимо отметить, что 20 июня в парламентском центре столицы состоялась встреча кандидатов на пост мэра Москвы, организованной Ассоциацией муниципальных образований.

Как ранее отмечал в авторском материале корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин, эта встреча была организована для помощи оппозиционным кандидатам в получении подписей муниципальных депутатов для прохождения фильтра. Из 18 заявленных на 20 июня 2018 года претендентов на пост градоначальника явились лишь 10 кандидатов. Не появился и Илья Яшин, который заявил, что ему не встречи нужны, а подписи.

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Как пояснил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов, выход Ильи Яшина из предвыборной гонки было ожидаемым решением.

«Яшин с самого начала воспринимал свое участие в этой кампании исключительно как пиар-акцию, не более. С ее помощью он имел возможность напомнить о себе, поддержать имидж оппозиционного политика», — пояснил Шаповалов.

По его словам, Яшин демонстрировал индифферентность к данной избирательной кампании.

«Он с самого начал выбрал стратегию конфронтации со всеми возможными союзниками, однако в конечном итоге такой сценарий привел его в тупик», — сказал эксперт.

Шаповалов полагает, что «отряд не заметит потери бойца».

«Выбывание Яшина из гонки не скажется ни на чем — ни на явке, ни на активности избирателей. Однако в дальнейшем такое решение рискует нанести ощутимый урон политической репутации политика».

Между тем нельзя забывать, что умение найти компромисс, отступить в каком-либо вопросе для того, чтобы добиться своего — в другом, лежит в основе любой политической борьбы, отметил политолог. Более того, на должности мэра столицы стороннику любой партии неизменно придется воплотить свои обещания и склонить другие ветви власти к поддержке своих инициатив. И это не могут быть обращения только с позиции силы.

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Политолог Ярослав Игнатовский подчеркивает, что ни по личным качествам, ни по харизме, ни по способностям Илья Яшин не подходил для того, чтобы даже быть кандидатом в мэры Москвы.

«Яшин обладает локальным уровнем узнаваемости и еще более локальным уровнем поддержки. Именно поэтому для него особенно важно обладать таким качеством, как договороспособность. Но Яшин устроил склоку со своим коллегой по оппозиционному движению Дмитрием Гудковым, и он не смог убедить своих сторонников в том, что он действительно что-то из себя представляет, так и не начав сбор подписей.

Яшин говорит о том, что он пытался договориться с депутатам от «Единой России». Думаю, что это чистейшей воды спекуляция — депутаты от ЕР неоднократно выступали объектами его критики, в том числе очень жесткой. Поэтому ожидать от них поддержки было бы смешно. Муниципальный уровень — это максимальная планка Яшина, о большем мечтать пока рановато», — отмечает эксперт.

Эту мысль поддерживают и другие эксперты. Политолог, журналист Анатолий Вассерман пояснил, что у Ильи Яшина не было ни единого шанса на победу в выборах мэра Москвы.

«Разговоры о том, что он не смог пройти муниципальный фильтр, — совершенно пустые. Преодолеть фильтр, на самом деле, при умении договариваться не так и сложно, как может показаться. Давайте вспомним прошлые выборы и оппозиционера Алексея Навального. Навальному, к слову, удалось убедить муниципальных депутатов отдать за него голоса», — считает Вассерман.

По его словам, тогда Навальному удалось получить достойный результат:

«Яшину такой результат явно не светил, поэтому он предпочел сделать вид, что его не допустили к участию в выборах».

А между тем остальные кандидаты продолжают борьбу за право участвовать в выборах. Прием документов на выдвижение кандидатов в мэры Москвы продлится по 2 июля. До этой даты будет проходить сбор подписей для прохождения «муниципального фильтра» всеми кандидатами, а также сбор подписей избирателей для самовыдвиженцев. Документы для регистрации кандидатами в мэры будут приниматься до 18:00 3 июля.

Выборы мэра Москвы пройдут в единый день голосования — 9 сентября 2018 года.