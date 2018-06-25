Рим, 25 июня, 2018, 21:08 — ИА Регнум. Правительство Италии по-прежнему считает нужным отмену антироссйских санкций, но не может перейти от слов к делу, потому что находится почти в одиночестве по этому вопросу внутри ЕС, заявил вице-премьер страны Маттео Сальвини в интервью «России 24», передает в понедельник, 25 июня, La Repubblica.

Иван Шилов ИА REGNUM Евросоюз

«Мы хотим сделать то, что обещали сделать в ходе предвыборной кампании. Санкции являются бессмысленными и вредными. Но мы в Европе по этому вопросу почти одни, против всего мира», — сказал Сальвини.

Парламентские выборы в Италии в марте 2018 года выиграли партия «Лига» и «Движение 5 звезд». Обе политические силы, сформировавшие коалиционное правительство, выступают за отмену антироссийских санкций. Однако это не помешало ЕС в очередной раз продлить их, а Италии — не использовать право вето.