Токио, 26 июня, 2018, 04:09 — ИА Регнум. Нападение на Советский Союз упоминается в высказываниях японских официальных лиц как «необходимая и обязательная мера», по поводу которой разногласия касались только времени нанесения удара. О том, как высказывали свои мнения на секретных совещаниях первые лица милитаристской Японии, рассказывает обозреватель ИА REGNUM, доктор исторических наук Анатолий Кошкин.Вот, например, цитата из стенограммы императорского совещания 2 июля 1941 г. В резюмирующем документе сказано:

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

«Наше отношение к германо-советской войне будет определяться в соответствии с духом Тройственного пакта. Однако пока мы не будем вмешиваться в этот конфликт. Мы будем скрытно усиливать нашу военную подготовку против Советского Союза, придерживаясь независимой позиции. В это время мы будем вести дипломатические переговоры с большими предосторожностями. Если германо-советская война будет развиваться в направлении, благоприятном для нашей Империи, мы, прибегнув к вооруженной силе, разрешим северную проблему и обеспечим безопасность северных границ».

Еще точнее и агрессивнее высказывался председатель Тайного совета Хара:

«Я полагаю, все из вас согласятся, что война между Германией и Советским Союзом действительно является историческим шансом Японии. Я с нетерпением жду возможности для нанесения удара по Советскому Союзу. Я прошу армию и правительство сделать это как можно скорее. Советский Союз должен быть уничтожен».

Направление «юг» было выбрано Японией только из экономических соображений и совершенно не отменяло всей полноты довоенных планов, включая и войну против СССР. А наличие возле границ СССР крупной Квантунской группировки оттягивало силы Советского Союза с Западного фронта и, следовательно, было формой помощи гитлеровцам. Так что сейчас делать невинные лица и рассуждать о «нейтралитете Японии» и «неспровоцированном нападении СССР», требуя за это каких-либо уступок, японским политикам совсем негоже.

Читайте подробности: Японская дилемма 1941 года: «Первоначальный удар на Север или на Юг?»

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