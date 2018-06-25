Москва, 26 июня, 2018, 02:28 — ИА Регнум. Издательство «Манн, Иванов и Фербер» выпустило продолжение комикса американской художницы Даны Симпсон «Фиби и единорог» — «Фиби и единорог: Праздник круглый год».

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Обложка комикса Даны Симпсон «Фиби и единорог: Праздник круглый год»

В новой части главные герои комикса — девятилетняя школьница Фиби и единорог Мэриголд — всё так же много шутят, смеются, танцуют, поют, играют, делятся секретами и попадают в различные истории. Им предстоит влюбиться, побывать на вечеринке единорогов, сыграть главную роль в школьной пьесе и подружиться с неприятной девочкой Дакотой.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса Даны Симпсон «Фиби и единорог: Праздник круглый год»

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса Даны Симпсон «Фиби и единорог: Праздник круглый год»

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса Даны Симпсон «Фиби и единорог: Праздник круглый год»

Комикс посвящен настоящей дружбе и объясняет маленьким читателям, почему она много значит и как меняет людей. Немалая роль в истории уделяется отношениям ребенка с родителями, учителями и сверстниками, а также типичным проблемам школьников и тому, как с ними справляться. Дана Симпсон говорит о ценностях не назидательно, а ненавязчиво — с помощью забавных диалогов героев.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса Даны Симпсон «Фиби и единорог: Праздник круглый год»

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса Даны Симпсон «Фиби и единорог: Праздник круглый год»

Традиционно в конце книги автор предлагает читателю выполнить задания-активити с единорогами. Ребенок научится рисовать эмоции, складывать оригами-лошадку и делать блестящие разноцветные печенья.

Несмотря на то, что основная аудитория истории о Фиби и её подруге-единороге — дети, комикс увлекает и взрослых читателей. Остроумные шутки заставляют улыбнуться, а разные жизненные ситуации, описанные в комиксе, побуждают провести параллель с собственными историями.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса Даны Симпсон «Фиби и единорог: Праздник круглый год»

Первый том комикса «Фиби и единорог» вышел в 2012 году. Дана Симпсон начала его публиковать на портале Gocomics.com как веб-комикс. Спустя два года он начал издаваться в бумажном варианте, а с 2018 года — еще и на русском языке. «Фиби и единорог» удостоился награды Washington State Book Awards и премии PNBA Book Awards.

Издательство «Манн, Иванов и Фербер» Фрагмент комикса Даны Симпсон «Фиби и единорог: Праздник круглый год»

Комикс рассказывает о девочке Фиби, которая познакомилась с единорогом Мэриголд, попав волшебному существу камнем в голову. Этот случай стал началом крепкой дружбы и множества интересных приключений. Действие комикса происходит в так называемом «замороженном времени» — несмотря на то, что история, описанная в комиксе, продолжается уже несколько лет, возраст Фиби не меняется.