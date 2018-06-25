Лос-Анджелес, США, 25 июня, 2018, 20:15 — ИА Регнум. Кинокомпания Sony Pictures планирует выпустить спин-офф к фильмам про Человека-паука, который будет посвящён Шёлку — женщине-супергерою, которая обладает аналогичными способностями, об этом 25 июня сообщил британский портал Den of Geek.

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Таким образом, Sony выпустит экранизацию комиксов Дэна Слотта и Умберто Рамоса, первый выпуск которых вышел в апреле 2014 года. Шёлк — ученица средней школы Синди Мун. Её когда-то, как и Питера Паркера, укусил радиоактивный паук. Но, в отличие от Питера Паркера, Синди Мун имеет способность к регенерации.

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Напомним, ранее стало известно, что в мультфильме «Человек-паук: через Вселенные» (Spider-Man: Into the Spider-Verse), сценарий к которому создали Фил Лорд и Кристофер Миллер, также появится персонаж женского пола.