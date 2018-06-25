Тегеран, 25 июня, 2018, 20:17 — ИА Регнум. Иран запретил импорт более 1339 иностранных продуктов в рамках курса «устойчивой экономики» для противодействия санкциям США, 25 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Под запрет министерства торговли и промышленности Ирана попали товары, которые могут быть произведены внутри страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 июня ожидание новых антииранских санкций США вызвало ослабление курса иранской валюты. 25 июня в Тегеране прошли акции протеста граждан, недовольных падением курса риала.

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