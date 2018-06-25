Москва, 25 июня, 2018, 19:30 — ИА Регнум. Оппозиционер Илья Яшин, скорее всего, и не планировал участвовать в выборах мэра Москвы, считает заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя новость о том, что глава муниципального округа «Красносельский» не станет участвовать в выборах столичного градоначальника.

Дарья Антонова ИА REGNUM Илья Яшин

«Яшин не стал баллотироваться на должность кандидата в мэры, и это достаточно естественный момент, — сказал Шаповалов. — Прежде всего, по всей вероятности, и не было такой цели — победы на этих выборах. А основная цель, которая, скорее всего, ставилась, — это пиар. Необходимо было напомнить о себе, использовать данные выборы в качестве инфоповода. И тот факт, что Яшин не собрал подписи, достаточно явственно свидетельствует о том, что он морочил голову своим избирателям и оппонентам, но постоянно присутствовал в информационном пространстве».

При этом политолог отметил такую черту оппозиционера, как «очевидная недоговороспособность».

«Изначально с момента проявления его интереса к этим выборам он постоянно ссорился с потенциальными союзниками, — сказал Шаповалов. — Не мог выстроить никаких конструктивных отношений. Это яркая характеристика яркого политика, который достаточно часто разрывает отношения с партнёрами или союзниками и меняет свою позицию и по сути является сложным партнёром для тех или иных политических сил».

Еще один фактор, обозначенный Шаповаловым, — узость электоральной базы Яшина.

«На предыдущих муниципальных выборах он одержал локальную победу, но то, что произошло сейчас, нивелирует эту скромную победу и демонстрирует то, что, по всей видимости, у этого политика нет перспектив», — подытожил Шаповалов.

Напомним, как стало известно 24 июня из сообщения ТАСС, Илья Яшин, собиравшийся участвовать в выборах мэра Москвы в качестве самовыдвиженца, снял свою кандидатуру.

В числе названных причин указан тот факт, что оппозиционер не смог набрать необходимое количество подписей муниципальных депутатов для регистрации в качестве кандидата на пост мэра столицы РФ.