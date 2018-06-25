Волгоград, 25 июня, 2018, 19:11 — ИА Регнум. В Волгограде состоялся матч сборных Саудовской Аравии и Египта. Всё, казалось бы, решилось уже в первом тайме. Сначала отличился хвалёный Мохамед Салах, а после саудовец Сальман Аль-Фаридж реализовал пенальти.

Алексей Банников ИА REGNUM Команде Египта не повезло

В целом матч оставил тоскливое впечатление. Ощущение было такое, что играли клубы ФНЛ, и на их фоне выделялся лишь Мохаммед Салах, который, будем откровенны, деморализованный травмой и политическими скандалами, ходил по полю едва ли не пешком. Так, а чем был хорош этот матч?

Во-первых, тем, что Саудовская Аравия вырвала победу на 6-й добавленной минуте. После навеса в штрафную площадку Египта Салем Аль-Доссари выскочил из-за спин защитников, как аравийский демон из табакерки, и забил победный гол. Какие эмоции, браво! Ну и, во-вторых, тем, что главный тренер египтян Эктор Купер поставил на матч ИА REGNUM, тот стал самым возрастным игроком в истории финальных стадий чемпионатов мира. И Эль-Хадари не только побил возрастной рекорд, но и в блестящем стиле смог отразить пенальти! И это — в 45 лет! Ради такого Египту и Саудовской Аравии стоило играть.

Итог группы А: Уругвай — 9 очков, Россия — 6 очков, Саудовская Аравия — 3 очка, Египет — 0 очков. Из группы А выходят сборные России и Уругвая. Он встретятся с победителями группы В, матчи в которой, как сообщало ИА REGNUM, состоятся сегодня в 21.00.