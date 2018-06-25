Иерусалим, 25 июня, 2018, 19:16 — ИА Регнум. Принц Уильям прибыл с историческим визитом в Израиль — представитель монаршего дома посетит Иерусалим и Тель-Авив, после чего отправится в палестинскую Рамаллу, 25 июня передает агентство Associated Press.

Рынок в Иерусалиме. Палестина. Начало XX

Визит члена британской королевской семьи в Израиль является первым в истории. Великобритания, некогда владевшая Палестиной, имеет давние неразрешенные споры с еврейским государством.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июня принц Уильям посетил руины древнеримского города Джераш на севере Иордании, а также Амман, где провела детство его жена Кейт Мидлтон.

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