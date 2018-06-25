Москва, 25 июня, 2018, 19:01 — ИА Регнум. Законопроект об отмене налогообложения операций по внутренним авиаперевозкам на Дальний Восток правительство внесло в Госдуму, передаёт корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

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Речь идёт о ставке налога на добавленную стоимость. Как отмечают авторы инициативы, сегодня ставка НДС для операций по внутренним авиаперевозкам составляет льготные 10%. При этом, на операции по авиаперевозкам в Крым и Севастополь, а также воздушные перевозки в Калининград и из него, до 2019 года установлена нулевая ставка НДС.

Правительство предлагает распространить такие же нормы на авиаперевозки в Дальневосточный автономный округ. Однако такие льготы предлагается установить бессрочно.

Нововведения будут способствовать развитию транспортной инфраструктуры Дальнего Востока, отмечают в правительстве. Однако при этом принятие закона приведет к выпадающим доходам федерального бюджета. По подсчётам правительства, они достигнут 8,6 млрд рублей каждый год.