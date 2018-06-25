Вашингтон, 25 июня, 2018, 19:10 — ИА Регнум. Глава казначейства США Стивен Мнучин назвал «поддельными новостями» публикацию The Wall Street Journal о намерении Белого дома начать торговую войну с Китаем, 25 июня передает агентство Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Согласно заявлению Мнучина, планируемые ограничения на инвестиции и экспорт высокотехнологичной продукции будут применяться не только к китайским корпорациям, а «ко всем странам, которые пытаются украсть наши технологии».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 июня стало известно о планах администрации Дональда трампа ввести ограничения на инвестиции в США для китайских компаний, а также запрет на экспорт некоторых видов высокотехнологичной продукции в Китай.

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