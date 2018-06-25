Астана, 25 июня, 2018, 18:39 — ИА Регнум. Сотрудники Комитета национальной безопасности (КНБ) Казахстана пресекли в Уральске деятельность незаконной радикальной религиозной группировки, сообщает 25 июня Zakon. kz со ссылкой на КНБ.

Knb.kz

В ходе спецоперации были задержаны восемь человек, которые подозреваются в подготовке террористических актов на территории Казахстана, пропаганде терроризма и в других преступлениях. Были изъяты огнестрельное оружие, боеприпасы и религиозная литература.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 мая секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что возросла опасность проникновения террористов в страны Туркестана. По его данным, на севере Афганистана численность боевиков составляет 15−20 тыс. человек.