Ингольштадт, Германия, 25 июня, 2018, 17:57 — ИА Регнум. Кроссовер Audi RS Q8 может получить силовую установку Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid, которая сделает его мощнее Lamborghini Urus, об этом 25 июня сообщил портал Motor1.

Audi.com Audi RS Q3

Издание отмечает — если это окажется правдой, показатель крутящего момента двигателя Audi RS Q8 составит 850 Нм. Автомобиль станет самой мощной серийной машиной Audi (сейчас таковой является модель R8 V10 Plus).

Читайте также: Datsun выпустил тизер нового хэтчбэка для России

Напомним, ожидается, что кроме электрифицированной трансмиссии RS Q8 получит множество новых опций, по сравнению со стандартным Q8. В их числе — более жесткая подвеска, более мощные тормоза, а также новые колесные диски.