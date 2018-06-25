Москва, 25 июня, 2018, 17:40 — ИА Регнум. Если человек прожил в России около 20 лет, это означает, что он социализировался и обладает достаточными коммуникативными навыками, считает депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя инициативу первого зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина («Единая Россия»), внёсшего на рассмотрение коллег законопроект, упрощающий легализацию граждан, проживающих в России более 20 лет.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Я намерен поддержать точку зрения коллеги, — сказал Шеин. — Здесь вопрос не только в теме нравственности. Если человек прожил на территории страны 20 лет, это означает, что он социализировался. Это означает, что он обладает достаточными коммуникативными навыками. У него есть круг друзей и близких. Он на протяжении 20 лет демонстрировал свою законопослушность. Кроме того, надо иметь в виду, что такие люди здесь заводят семьи, и депортация фактически разрушает семью, что очень чувствительно и болезненно бьёт и по гражданам Российской Федерации, которые являются другой стороной этой семьи. Поэтому я думаю, что предложение Затулина очень здравое и правильное».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, законопроект об упрощении легализации граждан, проживающих в РФ более 20 лет, внёс в Госдуму первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин («Единая Россия»).

Речь идёт о поправках в федеральный закон «о гражданстве РФ», который в настоящее время разрешает легализоваться тем, кто въехал в РФ до ноября 2002 года или получил паспорт гражданина РФ до 1 июля 2002 года. Такие нормы действуют до 2020 года.

После этого не успевшие воспользоваться возможностями легализации должны быть депортированы.

«Даже если таковых будет немного, вопрос о депортации людей, более чем 20 лет проживших в России и давно потерявших связь со страной исхода, скандален и безнравственен по определению», — отмечает автор законопроекта.

По его мнению, следует снять ограничение срока действия этой статьи и сделать её бессрочной.