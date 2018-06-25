Лос-Анджелес, США, 25 июня, 2018, 17:32 — ИА Регнум. Том Холланд нечаянно раскрыл название нового фильма про приключения Человека-паука, 24 июня актёр опубликовал у себя в Instagram видеосообщение, в котором рассказал о том, что он получил на руки новый сценарий.

Цитата из к/ф «Человек-паук: Возвращение домой». реж Джон Уоттс. 2017. США Человек-паук

https://www.instagram.com/p/BkYzfnXlJZg/

В какой-то момент Холланд решил продемонстрировать планшет, на котором была электронная копия сценария. Зрители заметили, что на первой странице документа изображена надпись «Человек-паук: Далеко от дома».

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Напомним, эта картина будет следующим фильмом Marvel после четвёртой части «Мстителей», её премьера запланирована на 5 июля 2019 года. На данный момент известно, что по сюжету Питер Паркер столкнётся с последствиями произошедшего в фильме «Мстители: Война бесконечности».