Москва, 25 июня, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Реформа по повышению пенсионного возраста нужна, хотя возникает очень много споров и звучит много разных мнений. Некоторые люди очень расстроены по поводу этого решения. Но это совершенно необходимо, потому что от этого никуда не деться, это неизбежно, потому что Россия уже давно упустила этот вопрос, заявил корреспонденту ИА REGNUM советский и российский писатель, философ, телеведущий Юрий Вяземский.

Юлия Карнаева ИА REGNUM В Летнем саду

Другие страны давно решили этот вопрос, а Россия всё откладывала и откладывала, экономическая и демографическая ситуация менялась, проблема становилась всё острее, а выхода не находила. Это можно сравнить с серьезным заболеванием, когда человек периодически откладывает операцию, от этого ему становиться всё более опасно и затруднительно.

«По некоторым данным, в нашей стране тратится на пенсии 3 трлн рублей. Для российской экономики, которая, мягко говоря, не очень сильная, это колоссальная нагрузка и с этой нагрузкой страна не справиться, тем более, что демографическая ситуация сильно изменилась за последние 20 лет в худшую сторону, поэтому от повышения пенсионного возраста никуда не деться», — полагает Вяземский.

Кроме того, в России остро стоит вопрос с размерами пенсии. Те люди, которые интенсивно работают, по выходе на пенсию получают мизерные пенсии, размер пенсий просто унизителен по сравнению с другими странами. Хочется надеяться, что если эта реформа пойдет удачно, и ее поддержат, то увеличатся пенсии, иначе данная реформа просто не имеет смысла, отметил он.

«При этом я не очень хорошо отношусь к тому, что женщинам хотят поднять возрастную планку на восемь лет. Россия — это женская страна. Можно понять ход мыслей властей — если представить, что в России нет женщин, то оставшиеся мужчины умрут через три дня. В нашей стране очень сильный женский потенциал, видимо, поэтому выдвинуто такое предложение», — пояснил эксперт.

По его мнению, повышение пенсионного возраста — это необходимость, можно сколько угодно возражать, но ничего не изменится. Эта ситуация чем-то (сравнение может быть рискованное) напоминает отношение граждан России к Крыму. Когда русский остров сказал, что он не может больше жить в другом государстве и хочет вернуться в Россию, то как бы это экономически и тем более политически трудно не было России, руководство страны и народ не могли сказать Крыму нет.

«При этом надо, чтобы к вопросу о повышении пенсионного возраста подошли со всей ответственностью, чтобы учитывались настроения людей, чтобы их успокаивали, объясняли, а там, где ситуация болезненная, были исключения из правил, также должны быть льготы для малоимущих людей. У нас всероссийский поход к решению вопросов, а надо, чтобы он был индивидуальным, с оглядкой на людей. Может и хочется сказать — не надо оперировать, но давно идут осмотры, собираются консилиумы, и всё говорит о том, что России показана операция по повышению пенсионного возраста», — высказал свое мнение Вяземский.

Развитие сюжета: «Повышение пенсионного возраста»