Манила, 25 июня, 2018, 17:05 — ИА Регнум. Христиане в парламенте Филиппин и представители католической церкви оскорблены высказываниями президента Родриго Дутерте о Боге, 25 июня передает агентство Associated Press.

Пьеро делла Франческа. Крещение Христа (фрагмент). ок. 1448—1450

Сообщается в частности, что католики страны под руководством епископа Артуро Бастеса проводят коллективные молитвы, чтобы положить конец «богохульным высказываниям» президента.

В пятницу 22 июня Дутерте, говоря о библейской легенде об Адаме и Еве, назвал христианского Бога «глупцом» и «сукиным сыном», который сам подверг первых людей искушению.

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