Москва, 25 июня, 2018, 17:38 — ИА Регнум. Одна из основных преград, которая мешает нормализации отношений между КНДР и Японией это проблема японских граждан, похищенных в свое время северокорейскими спецслужбами, считает профессор сеульского университета Кунмин Андрей Ланьков. Об этом он заявил 25 июня корреспонденту ИА REGNUM, комментируя планы руководства Японии улучшить ее отношения с КНДР.

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«Существует серьезнейшая проблема — это проблема похищенных, — сказал Ланьков. — Дело в том, что северокорейские спецслужбы в 1970-е годы похитили целый ряд японцев. Причем людей выбирали абсолютно произвольно, включая девочек-старшеклассниц: шла девочка на занятия по бадминтону (это реальный случай), на нее набрасывались северокорейские десантники, затаскивали в подводную лодку, и она исчезала без следа. Абсурдность похищений была такой, что на протяжении почти 20−25 лет большинству не хотело верить в то, что это действительно северокорейская разведка. Операции по похищению девочки из секции бадминтона, или, скажем, деревенского плотника и его подруги-официантки казались абсолютно бессмысленными».

В конце концов, как рассказал Ланьков, к немалому удивлению многих, Северная Корея официально признала, что она действительно проводила эти операции, так и не объяснив толком, зачем, и вернула часть похищенных японцев (но не всех). О некоторых других было официально заявлено, что их тоже похитили, но они, дескать, потом скончались в КНДР, хотя по возрасту они еще должны быть живы.

«Японцы считают, что эти люди не мертвы, но северокорейцы отказываются отправлять их обратно, — пояснил Ланьков. — Это, возможно, действительно так, потому что, по имеющимся отрывочным сведениям, не вернувшиеся похищенные (некоторые из них точно) были задействованы для подготовки северокорейской агентуры для работы в Японии. Они похищались для того, чтобы работать преподавателями в разведшколах, готовя северокорейских агентов, которые должны были потом выдавать себя за японцев, и именно поэтому выдача этих людей считается недопустимой».

Ситуация усугубилась еще и тем, что японская сторона, как отметил Ланьков, начала составлять несуразно большие списки, в которые включают десятки, а иногда и сотни людей, пропавших без вести в районе морского побережья.

«В самом большом списке порядка 400 имен — туда в буквальном смысле слова попали все те, кто пропал в Японии за последние полвека вблизи моря, — рассказал профессор. — Понятно, что большая часть этих людей никакими северокорейскими разведчиками не похищалась. Понятно, что и то, что вернуть людей, которые съедены акулами или упали со скалы и оказались засыпаны илом, КНДР не может в принципе».

Вдобавок северокорейцы опасаются, что, если они вернут похищенных людей, японцы тут же выдвинут новый список, в котором, по мнению Ланькова, будут десятки новых имен — имен людей, многих, если не большинство из которых КНДР никогда не похищала.

«Северокорейцы сильно «обожглись», когда признали похищения, — сказал кореевед. — Они могли легко отрицать свою причастность и дальше, но они признали вину, рассчитывая, что таким образом начнут отношения с Японией с чистого листа. В действительности признание стало катастрофой для отношений между КНДР и Японией, которые с тех пор полностью заморожены. Вдобавок японское общественное мнение встало по этому поводу стеной и требует немедленного возвращения похищенных, как подлинных, так и мнимых. Что с этим делать, непонятно. Предположительно в конце этого года северокорейцы, скорее всего, попытаются выйти на японцев, как это обычно делается, через контакты с дипломатами в третьих странах и начнут искать возможные варианты. Судя по всему, переговоры скоро начнутся, но приведут ли они к результатам, я не уверен».

Еще одна причина продолжающейся напряженности в отношениях Пхеньяна и Токио это то, что КНДР, как считает Ланьков, — это страна, в которой фактически главная идеология никакое не чучхе, а корейский этнический национализм, и для него крайне важно поддерживать определенный градус негативного отношения к Японии.

«С другой стороны, хотя Япония и является наименее националистической страной современной Восточной Азии, по меркам Европы это всё равно очень националистическая страна, и там градус национализма поддерживается не в последнюю очередь именно антикорейскими настроениями, — добавил Ланьков. — Вдобавок разыгрывание антикорейской карты позволяет японцам снять комплекс вины перед Кореей за то, что происходило во времена Второй мировой войны. Я думаю, что ситуация двух упертых баранов на мосту, ни один из которых не хочет уступить дорогу, будет сохраняться еще многие годы».

Напомним, как стало известно 18 июня премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил, что власти его страны хотят разбить «стену взаимного недоверия» в отношениях с руководством КНДР, так как доверительные отношения между Токио и Пхеньяном будут способствовать разрядке ситуации в регионе.

Кроме того, он не исключил, что может быть создан специальный международный фонд, через который будет оказываться финансовая поддержка Корейской Народно-Демократической Республике для её полного отказа от ядерного оружия.