Китаю по силам победить США в торговой войне: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 25 июня, 2018, 17:00 — ИА Регнум.
- Недостаточно сил: в торговой войне победу сулят Китаю;
- Мнимые нападки: министр обороны Румынии обвинил Россию в атаках;
- Перегрев экономики: в Литве — первые признаки начала кризиса;
- Права трудящихся: в Германии рабочие требуют прекратить сокращения;
- Принятие Крыма: 19 апреля может стать памятной датой.
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