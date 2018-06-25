Астана, 25 июня, 2018, 16:20 — ИА Регнум. В один из детских садов Павлодара родители заходят через систему распознавания отпечатка пальца «Smart Павлодар», сообщает 25 июня агентство «КазТАГ» со ссылкой на руководителя товарищества с ограниченной ответственностью BFGroupInc Сергея Голышева.

(сс) ar130405 Отпечаток пальца

По его словам, для того, чтобы попасть в группу детского сада, родитель должен приложить палец к считывающему устройству, затем это делает воспитатель. Система фиксирует время прихода и ухода ребенка.

Кроме этого, родителям выдается индивидуальный логин и пароль, с помощью которых можно контролировать статус ребенка — задолженность по оплате или отсутствие медицинской справки.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля министр образования и науки Казахстана Ерлан Сагадиев заявил, что очередь в детские сады Астаны состоит из 27,6 тыс. человек. Министр связывает длину очереди с высокой рождаемостью и миграцией в город.