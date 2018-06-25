Денвер, США, 25 июня, 2018, 16:16 — ИА Регнум. Гоночный электрокар Volkswagen I.D. R Pikes Peak под управлением Ромена Дюма смог установить новый рекорд трассы Пайкс-Пик, он прошёл её за 7 минут 57,148 секунд, об этом 25 июня сообщил портал Top Gear.

CameraCourage Pikes Peak

Заезд проходил при не очень благоприятных погодных условиях, на горе Пайкс-Пик был туман и существовала большая вероятность дождя. Стоит отметить, что за 40 минут до старта спортивного электрокара Volkswagen на трассе потерпел аварию другой автомобиль, что задержало заезд на 40 минут.

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Напомним, Volkswagen рассекретил внешность I.D. R Pikes Peak 14 июня 2018 года. Автомобиль при весе 1 100 кг оборудован электрической силовой установкой мощностью 670 л.с. В 2016 году рекорд Пайкс-Пик для электрокаров установил Рис Миллен на машине e0 PP100 (8 минут 57,12 секунд). Общий рекорд ранее принадлежал Себастьену Лёбу, он установил его в 2013 году на Peugeot 208 T16 PP (8 минут 13,88 секунд).