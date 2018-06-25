Москва, 25 июня, 2018, 15:14 — ИА Регнум. Законопроект о новой памятной дате в связи с принятием Крыма в состав России внесла в Госдуму группа сенаторов и депутатов во главе со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, передает корреспондент ИА REGNUM 25 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

Авторы инициативы предлагают установить в РФ новую памятную дату в связи с принятием Крыма в состав страны. Однако отмечать следует не 18 марта, день референдума 2014 года, а 19 апреля, в честь дня принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи в 1783 году.

«В её названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать высочайший манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую. В Манифесте не упоминается о присоединении или иной форме авторитарного, а тем более силового, влияния на вхождение Крымского полуострова в состав России. Крым до принятия Манифеста имел давние исторические связи с Россией и являлся колыбелью русского православия», — подчеркивают авторы инициативы.

Они отмечают, что присоединение Крыма в 1783 году было совершено по просьбе самих жителей полуострова, которые страдали от войн. Поэтому принятие этих территорий стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России.

«Крымский референдум 16 марта 2014 года стал логическим продолжением истории российского Крыма, начало которой было положено высочайшим манифестом», — считают депутаты и сенаторы.

Установление новой памятной даты подтвердит непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе России, подчеркивают они.