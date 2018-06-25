Мадрид, 25 июня, 2018, 15:12 — ИА Регнум. Бывший генеральный секретарь НАТО и премьер-министр Испании Хавьер Солана заявил 26 июня, что его не пустили в США из-за того, что он в прошлом посещал Иран, сообщает американское издание The New York Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Испания

По словам Соланы, впервые было отвергнуто его заявление на въезд в электронной системе авторизации въезда. С помощью нее в США можно попасть без необходимости получать визу. Солана подчеркнул, что теперь он будет вынужден обратиться за визой. Он указал, что считает проблему «больше бюрократической, нежели политической».

В 2016 году администрация президента США Барака Обамы ужесточила требования для въезда граждан 38 стран, которые после 1 марта 2011 года посещали Иран, Ирак, Судан или Сирию. Отныне они, а также граждане указанных государств, не смогут посещать США с помощью подачи заявления в электронную систему авторизации въезда.

Вместо этого, им придется проходить полноценный процесс проверки для получения визы, в том числе личное интервью в посольстве или консульстве США.

В пресс-службе диппредставительства США в Мадриде отказались комментировать данный инцидент.