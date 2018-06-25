Абакан, 25 июня, 2018, 14:57 — ИА Регнум. Глава Хакасии Виктор Зимин подал в республиканский избирком документы для выдвижения на пост главы региона.

Скриншот со страницы Виктора Зимина. Vk.com Глава Хакасии Виктор Зимин

«Подал документы в избирком», — пишет Зимин на своей странице в соцсети «ВКонтакте» 25 июня.

При этом руководитель региона добавил, что «многое из задуманного уже сделано, многое предстоит реализовать». Основным, на что нужно обратить внимание, Зимин назвал социальную сферу.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Виктор Зимин стал пятым по счёту кандидатом в главы Хакасии. Он выдвинут на этот пост партией «Единая Россия». До него документы в избирком принесли Сергей Ербягин (выдвинут партией «Зелёные»), Валентин Коновалов (КПРФ), Александр Мяхар («Партия роста»), Андрей Филягин («Справедливая Россия»).

Напомним, Виктор Зимин руководит Хакасией с 2009 года. Тогда его кандидатуру внёс на рассмотрение республиканского парламента президент РФ, и депутаты утвердили Зимина главой региона. В 2013 году он выиграл всенародные выборы главы Хакасии. Срок его полномочий на этом посту заканчивается в сентябре текущего года. Весной 2018 года Зимин заявил, что примет участие в губернаторских выборах.

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