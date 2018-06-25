Москва, 25 июня, 2018, 13:57 — ИА Регнум. Прошедшие ранее судебные слушания по обвинениям, выдвинутым командой спецпрокурора США Роберта Мюллера против российской компании Concord Management, показали, что дело спецпрокурора практически проиграно — юристы Мюллера оказались полностью не готовы отвечать на вопросы, касающиеся предъявленных российской компании обвинений. И, как выяснилось впоследствии, даже один из ключевых свидетелей обвинения — друг Мюллера и экс-глава ФБР Джеймс Коми — не способен помочь спецпрокурору своими показаниями, поскольку полностью утратил доверие общества и спецслужб.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Дуэль. Клинтон. Трамп. Выборы в США

Напомним, по версии Мюллера Concord Management принимала участие в якобы имевшем место «вмешательстве России в президентские выборы в США» в 2016 году. Поводом предполагать это стали собранные материалы из соцсетей, которые якобы доказывают, что некие нанятые компанией люди «из России» публиковали информацию в соцсетях в поддержку будущего президента Трампа и старались опорочить его конкурента — кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Для прессы юристы Мюллера громогласно объявили о том, что собрали не менее 1,5 терабайт информации касаемо «российского вмешательства» — и теперь, мол, им осталось только вызвать на допрос президента Трампа, чтобы припереть его к стенке «неопровержимыми доказательствами».

Однако компания Concord Management спутала планы Мюллера, наняв одну из наиболее известных и сильных адвокатских контор в США Reed Smith — с богатой историей участия в самых сложных и запутанных процессах. Люди спецпрокурора, которые надеялись, что смогут все время вести игру «в одни ворота», постоянно предъявляя обвинения и никогда ничего не доказывая, оказались полностью не готовы к такому повороту дел — а меж тем странностями в их заявлениях заинтересовались и западные СМИ.

Так, например, обвинениями Мюллера заинтересовались корреспонденты из «Би-Би-Си» и Washington Post, которых никак нельзя заподозрить в желании защитить российскую компанию. «Би-Би-Си» отмечает, что адвокаты Concord Management затребовали от стороны обвинения огромное количество информации — например, о вмешательстве США в дела независимых государств начиная с 1945 года. Разумеется, западные агентства видят в действиях адвокатов Concord лишь «уловку русских троллей», однако и их корреспонденты были вынуждены задаться вопросом об информации, которая якобы была собрана командой Мюллера.

Представители Мюллера обещали предоставить стороне защиты «все запрошенное, в том числе 1,5−2 терабайта данных из аккаунтов троллей в соцсетях». Как отмечает Washington Post, это «примерно 500 миллионов книжных страниц, или четыре недели потокового видео». Если предположить, что на тщательное изучение одной страницы текста у человека уходит около 20 минут, то для полного анализа накопленной командой Мюллера информации потребовалось бы 166 миллионов рабочих часов.

Таким образом, для того чтобы освоить весь этот массив информации, одному человеку потребовалось бы 20 миллионов рабочих дней — 54 тысячи лет. И даже команде из 1000 человек потребовалось бы более 50 лет для того, чтобы проанализировать массив информации таких размеров — а ведь команда спецпрокурора должна была бы еще и сделать выводы на основании этой информации. Каким образом относительно немногочисленная команда Мюллера успела изучить «доказательства российского вмешательства», взятые из соцсетей, — ведь и с самого момента избрания Трампа прошло лишь полтора года? Очевидно, что даже если эти данные у Мюллера есть — никто и никогда их не изучал и ничего определенного по поводу «аккаунтов троллей из России» сказать не может. Тем более что стало известно, что значительная часть этих материалов на русском языке, а в этом случае непонятно, как они могли «оказать влияние» на англоязычных избирателей в США.

Американский суд не может игнорировать эти факты — поэтому вынесенное еще 15 июня судебное постановление обязало команду Мюллера представить ответчикам по делу все запрошенные сведения уже в июне. Но, судя по тому, что спустя 10 дней никаких новостей о том, переданы ли запрошенные документы ответчику, нет, это фактически означает, что дело спецпрокурора находится на грани полного краха — больше у Мюллера не будет возможности заявлять, что у него есть «доказательства» российского вмешательства, не говоря уже о том, чтобы как-то связать «вмешательство» с Concord Management.

Напомним, после вмешательства адвокатов Concord Management команда спецпрокурора с его фейковой доказательной базой уже неоднократно терпела унизительные поражения в судах — так, федеральный судья Томас Эллис крайне недоброжелательно отреагировал на методы Мюллера — и Минюста США в целом — который для того, чтобы обвинить бывшего руководителя предвыборной кампании Трампа Пола Манафорта, раскопал дела 8−10-летней давности и прозрачно намекнул, что команда спецпрокурора напрасно тратит выделенные им на расследование 10 млн долларов. Он также с недоумением отреагировал на заявления представителя спецпрокурора Майкла Дрибена о «крайне секретном» характере доказательств по «делу Трампа» — Эллис напомнил, что большинство федеральных судей в США обладают весьма высоким уровнем доступа к секретной информации и сам он, дав соответствующую подписку о неразглашении, «с удовольствием ознакомится с полным набором материалов по делу».

Таким образом, избранная Reed Smith для защиты Concord Management тактика защиты начала приносить плоды даже скорее, чем ожидалось — ведь команда спецпрокурора Минюста США оказалась полностью неспособна представить какие-либо реальные доказательства по делу Concord. В случае если кто-либо из слушающих дело федеральных судей окажется достаточно решителен, чтобы закрыть его, репутация Роберта Мюллера будет полностью уничтожена, а в продолжающейся два года истории о «российском вмешательстве» в президентские выборы 2016 года можно будет поставить точку.