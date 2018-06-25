Берлин, 25 июня, 2018, 14:01 — ИА Регнум. Канцлер Германии, Ангела Меркель во время своего визита в Ливан, побывала в Бейруте в одной из школ для сирийских беженцев и пообщалась с детьми, пишет 23 июня газета Frankfurter Allgemeine.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

Ангелу Меркель фотографировали также во время игры с дошкольниками. На необычно раскованных изображениях канцлер показывает язык и держит себя за мочки ушей, как того требовала игра.

Представитель правительства Германии, Штеффен Зайберт разместил фотографии канцлера на своей странице в твиттер и сообщил что: «Германия профинансирует 270 тыс. ливанским и сирийским детям школьное образование».

После посещения школы Меркель пообщалась с главой кабинета министров Саад Харири о состоянии дел в стране. Экономика страны подорвана, в стране находятся более 1,5 млн. беженцев из соседней Сирии, для маленькой средиземноморской страны это катастрофа, пишет Frankfurter Allgemeine

В конечном счете поездка в Ливан и Иорданию, является для Ангелы Меркель, возможностью показать свою позицию по отношению к беженцам. Накануне в ходе обсуждения со студентами немецко-Иорданского университета (ГЮ) в Аммане, канцлер повторила свое кредо: «Европа должна оставаться открытой».

Тем, кто хочет избавиться от беженцев как можно скорее она сказала следующее: «Возвращение, возможно только в том случае, если условия являются безопасными и надёжными. Людям помогут вернуться, но возвращение будет происходить под эгидой Организации Объединённых Наций.

Напоминаем, по возвращении канцлер будет решать проблему, возникшую с министром внутренних дел Хорстом Зеехофером, который призывает останавливать беженцев на немецкой границе. От решения этого вопроса будет зависеть останется ли правящая коалиция единой.