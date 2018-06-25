Москва, 25 июня, 2018, 12:22 — ИА Регнум. Российский рубль начал новую валютную неделю 25 июня с умеренного падения. По состоянию на 10:30 мск, российская валюта падала к американской на 0,2% и росла к европейской на 0,04%. В паре с долларом рубль торговался на отметке 63,0 в паре с евро — на отметке 73,3. При этом рост рубля к евро обусловлен снижением европейской на валюты на международном валютном рынке, заявила корреспонденту ИА REGNUM финансовый консультант TeleTrade (ООО «ТелетрейдБел») Жанна Кулакова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Валюта

«Основное давление на российскую валюту сегодня оказывает падение нефтяных котировок: на фоне решения ОПЕК+ нарастить добычу нефть дешевеет примерно на 1,5%. Кроме того, нужно помнить про крепкий доллар, отток средств из облигаций федерального займа, который продолжается уже несколько месяцев, торговые войны, снижающие аппетит к риску, и интервенции Минфина — ведомство продолжает выкупать иностранную валюту на внутреннем рынке. Все это говорит не в пользу рубля», — отметила эксперт.

При этом есть и факторы противовеса: в России проходит очередной налоговый период, традиционно сопровождающийся ростом спроса на национальную валюту, кроме того, благодаря чемпионату мира по футболу на российский рынок приходит больше иностранной валюты, чем обычно — её привозят многочисленные болельщики.

«С высокой долей вероятности рубль 25 июня в течение дня сохранится около текущих отметок: не исключен как умеренный рост, так и некоторое снижение. Диапазон колебаний курса рубля к доллару может составить 62,50−63,50, курса рубля к евро — 72,80−73,80», — считает Кулакова.

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