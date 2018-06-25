Сочи, Краснодарский край, 25 июня, 2018, 12:09 — ИА Регнум. Команда Перу готовится сыграть свой последний матч на чемпионате мира по футболу — 2018. Сегодняшняя предматчевая тренировка прошла без нападающего Джефферсона Фарфана, который получил травму головы.

Алексей Колчин ИА REGNUM В поддержку сборной команды Перу

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Для разминки футболисты выбрали не стадион «Фишт», на котором и будет проходить встреча со сборной Австралии, а стадион в Адлере. Игроки тренировались активно, настрой у них позитивный.

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Как сообщало ИА REGNUM, первый матч в группе С на чемпионате мира по футболу — 2018 сборная Перу сыграла 16 июня в Саранске со сборной Дании, а 21 июня в Екатеринбурге встретилась с футболистами Франции. Обе баталии оказались проигрышными и завершились с одинаковым счётом 0:1 не в пользу перуанцев. Заключительная встреча для сборной Перу на мировом первенстве состоится 26 июня в Сочи. На стадионе «Фишт» команда сыграет со сборной Австралии.

Напомним, форвард сборной Перу Джефферсон Фарфан в матче с Австралией принимать участие не будет. На одной из тренировок команды в подмосковных Химках он получил сотрясение мозга.