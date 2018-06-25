Воронеж, 25 июня, 2018, 11:19 — ИА Регнум. Доктор исторических наук, доцент, директор Зональной научной библиотеки Воронежского госуниверситета Аркадий Минаков выдвинут в качестве кандидата на пост губернатора Воронежской области от партии «Родина». Решение было принято на региональной партийной конференции 24 июня.

Марина Каширская ИА REGNUM Избирательная урна

«Претендента на высокую должность определили с помощью тайного голосования. Региональной партийной конференцией единогласно был выбран Минаков Аркадий Юрьевич», — сообщили в партии.

Аркадий Минаков — доктор исторических наук, доцент, директор Зональной научной библиотеки ВГУ. Имеет премии и грамоты правительства региона, премию Союза писателей России «Имперская культура» за монографию «Русский консерватизм в первой четверти ХIХ века». На сайте ВГУ сообщается, что основные направления научной работы Минакова связаны с исследованиями в области истории и историографии русской общественной мысли и общественного движения в XIX — начала XX вв., левого радикализма и терроризма и русского консерватизма, истории и историографии Русской православной церкви в XVIII—XIX вв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о выдвижении кандидатов уже заявили «Единая Россия» (врио губернатора Александр Гусев), ЛДПР (координатор отделения, депутат гордумы Воронежа Олег Бурцев), и КПРФ (депутат облдумы Николай Воронин).

Выборы губернатора Воронежской области состоятся 9 сентября этого года. Документы на выдвижение от кандидатов принимаются до 30 июня, с 15 до 25 июля кандидатам необходимо предоставить документы для регистрации.