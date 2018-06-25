Москва, 25 июня, 2018, 11:01 — ИА Регнум. Российским аграриям, скорее всего, не стоит ждать помощи в связи с взлетевшими ценами на ГСМ. В правительстве пообещали оказать поддержку «в случае необходимости», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборочная страда

«Наши сельхозтоваропроизводители не должны остаться без государственной поддержки в случае необходимости», — заявил на днях глава российского правительства Дмитрий Медведев.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Пшеница в колосе

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Выступая на селекторном совещании с докладом «О задачах по обеспечению проведения в 2018 году сельскохозяйственных уборочных работ», премьер пояснил:

«Что касается топлива, понятно, что рост цен на горюче-смазочные материалы так или иначе влияет на ситуацию, тем не менее в целом она достаточно стабильная, потому что часть объёма топлива была закуплена ещё в прошлом году».

Напомним, в 2017 году крестьянам тоже обещали оказать поддержку — «в случае необходимости» провести государственные зерновые интервенции. Но даже когда закупочная цена зерновых в Сибири опустилась ниже себестоимости, пополнять закрома родины не стали. Сыграла негативную роль и приватизация группой «Сумма» Объединенной зерновой компании, являвшейся государственным оператором по проведению зерновых торгов.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Уборка зерновых

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«О каком закупе ГСМ в 2017 году может идти речь, когда на Алтае, к примеру, даже семенами приличными не все запастись смогли, когда гербициды многим покупать не на что!» — пояснил алтайский фермер Владимир Жданов.

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По его словам, те из аграриев, кто сумел закупить топливо в прошлом году, находятся, может быть только в Краснодарском крае и Ростовской области.

«Всех, кто за Уралом, попросту бросили на произвол судьбы. Топливо мы закупаем по 40,5 рубля. И если в этом году цены вновь будут обрушены, разорятся многие», — резюмировал Владимир Жданов.

Напомним, цены на моторное топливо в России стали расти ещё в прошлом году, но наиболее заметно это стало в апреле-мае 2018 года. Ослабление рубля и повысившийся спрос на мировом рынке нефтепродуктов способствовали тому, чтобы значительные объемы российских нефтепродуктов стали уходить за рубеж. Но никаких мер по ограничению экспорта правительством так и не принято.