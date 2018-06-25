Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 10:47 — ИА Регнум. Кот Ахилл из Санкт-Петербурга и медведь Яков Потапыч из Москвы названы лучшими оракулами чемпионата мира по футболу. Об этом сообщает агентство «ТурСтат».

Кот-предсказатель Ахилл

Отмечается, что Ахилл верно предсказал результаты четырёх матчей, а именно победы России над Саудовской Аравией и Египтом, выигрыш Ирана в матче с Марокко, а также победу Бразилии над Коста-Рикой.

Медведь Яков Потапыч также правильно предсказал обе победы России. Кроме того, он верно поставил на ничью в матче Португалии и Испании. Однако ошибся в прогнозе на встречу Аргентины и Исландии.

Среди других предсказателей выделяются нижегородский тапир Клеопатра, екатеринбургский лемур Спартак, сочинская выдра Гарри, олень Яша из Химок, а также самарская коза Забияка.

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