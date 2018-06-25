Владивосток, 25 июня, 2018, 10:42 — ИА Регнум. Росрыболовоство установило суточные нормы добычи рыбы и морских биоресурсов при осуществлении любительского лова. В разных регионах ДФО нормы разные, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Василий Суриков. В лодке (Этюд для картины Покорение Сибири Ермаком)

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В Приморье рыбак-любитель может позволить себе поймать в сутки не более 30 камбал, терпугов, минтаев и краснопёрок, 60 наваг, 10 пеленгасов (дальневосточных кефалей), 10 мидий Грея, 20 селёдок тихоокеанских, 100 корюшек-зубаток, 15 экземпляров кунджи, 25 мальм и 200 креветок травяных.

А вот рыбакам Камчатки повезло больше. Им можно ловить крабов-стригунов, не более 50 в день, 50 селедок, 10 хариусов.

В Хабаровском крае, Амурской области и ЕАО — уже другой набор: 10 сигов, 5 сазанов, змеелоголовов, ленков, щук, верхоглядов, лещей, кунджей, колючих крабов. Можно 20 карасей, 30 хариусов, 150 штук корюшки-зубатки и 300 малоротки. Можно поймать 1 сибирского тайменя, 100 креветок. В перечень почему-то не вошла камбала — её как раз и промышляют в морских районах Хабаровского края — Ванинском и Советско-Гаванском.

На Сахалине разрешено поймать 100 наваг, 200 корюшек-зубаток и 300 малороток. Можно поймать 50 устриц, камбал, серых морских ежей, петушков, сельдей и спизул, 30 гольцов и красноперок, 200 штук травяной креветки и 10 колючих морских ежей.

Зато водорослей сахалинцам разрешили ловить почти сколько угодно — до 50 килограммов. Водоросли, при желании, тоже можно есть. Морскую капусту, например.

На Колыме можно добыть до сотни камбал, корюшек, по 50 штук наваги, по 30 гольца, по 25 кунджи, хариуса, по 10 тихоокеанского белокорого палтуса. Также можно поймать 10 крабов любого вида — от колючего до камчатского, и по 20 килограммов всех остальных водных биоресурсов.

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Как сообщало ИА REGNUM, мечте жителей Сахалина, а также всех остальных дальневосточников о бесплатном вылове трех хвостов горбуши в день во время путины на удочку для еды, судя по всему, сбыться не суждено. Росрыболовство продолжает упорствовать и настаивает на запрете подобной вольницы. Даже не смотря на поддержку идеи губернатором Сахалина Олегом Кожемяко, полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым и наукой. Поддержку идея «трёх хвостов» получила и от пограничного управления ФСБ России, которое ведёт охрану морской акватории.

Росрыболовоство пока лишь обсуждает идею, которой три года. А лососевая путина уже началась. Разрешит ли Москва дальневосточникам ловить дальневосточную рыбу бесплатно для еды — пока не известно.