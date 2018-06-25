Брянск, 25 июня, 2018, 10:00 — ИА Регнум. Брянский областной суд оставил под арестом бывшего заместителя губернатора Брянской области Александра Горшкова, который обвиняется в мошенничестве. Об этом 25 июня сообщил сайт «Брянские новости».

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

Ранее срок содержания под стражей продлил Советский районный суд Брянска. Однако защита обвиняемого попыталась обжаловать это решение в облсуде.

«Каких-либо доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, свидетельствующих о невозможности содержания по состоянию здоровья обвиняемого в условиях следственного изолятора, материалы дела не содержат, не представлены такие данные и в суд апелляционной инстанции», — цитирует издание представителя областного суда.

Как ранее сообщало ИА REGNUN, Александр Горшков был заместителям предыдущего брянского губернатора Николая Денина. Он был задержан в апреле 2018 года. Следствие полагает, что экс-чиновник, который сейчас работает заместителем директора ЗАО «Группа Кремний Эл», в ноябре 217 года предлагал бизнесменам помощь. За 1,5 млн рублей он обещал предпринимателю победу на торгах по поставке оборудования в Брянский областной промышленный парк. При этом таких полномочий обвиняемый не имел. Он был задержан при получении денег.