Москва, 25 июня, 2018, 09:58 — ИА Регнум. Сбой в движении поездов на Рижском направлении Московской железной дороги (МЖД) произошел в понедельник, 25 июня. Об этом сообщили в пресс-службе МЖД.

ИА REGNUM Электричка на железнодорожном переезде

«Железнодорожники работают над восстановлением графика… после незапланированной остановки электрички (сообщением Новоиерусалимская — Москва)», — говорится в сообщении.

ЧП произошло утром на перегоне Павшино — Нахабино. Движение поездов в сторону Москвы в настоящее время затруднено.

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