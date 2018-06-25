Сент-Питерсберг, США, 25 июня, 2018, 09:55 — ИА Регнум. Российская теннисистка Мария Шарапова опустилась на 24-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), следует из опубликованных 25 июня обновленных данных.

(сс) Misty Мария Шарапова на поле

Ранее Шарапова занимала 23-е место в рейтинге. Лидерская позиция принадлежит Симоне Халеп из Румынии.

Среди других российских теннисисток в топ-50 рейтинга находятся Дарья Касаткина (на 14 месте), Анастасия Павлюченкова (29), Екатерина Макарова (35) и Елена Веснина (49).

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