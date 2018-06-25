Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 09:51 — ИА Регнум. Премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев сегодня, 25 июня, проведет заседание попечительского совета Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), сообщается на сайте правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

В заседании примут участие министр юстиции Александр Коновалов, министр здравоохранения Вероника Скворцова, министр науки и высшего образования Михаил Котюков, а также президент СПбГУ Людмила Вербицкая и представители бизнеса.

Читайте также: Новый кампус СПбГУ не выпустят за границу Петербурга

Отмечается, что участники встречи обсудят вопросы развития единого кампуса вуза и деятельность ассоциации выпускников университета.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние годы в Санкт-Петербургский государственный университет приехали работать около 400 ведущих ученых из нескольких десятков зарубежных стран. Половину из них составили специалисты, ранее покинувшие СССР и Россию ради карьеры за рубежом.

Читайте подробнее: СПбГУ принял на работу 400 ученых из-за рубежа