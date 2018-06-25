Сестрорецк, Санкт-Петербург, 25 июня, 2018, 09:26 — ИА Регнум. Принадлежащий НПФ «Газфонд» и Газпромбанку ЗАО «Лидер» приобрел 37,7 гектаров земли и санаторий «Дюны» на берегу Финского залива, сообщает 25 июня РБК.

Финский залив

Ранее активы принадлежали «Группе ЛСР» Андрея Молчанова. Представитель компании подтвердил изданию, что к ним поступило выгодное предложение и актив продан. Однако детали сделки не сообщаются, в «Газпроме» также не прокомментировали данную информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2017 года власти Санкт-Петербурга продали санаторий «Дюны» в Сестрорецке и 38 гектаров земли под санаторием и вокруг него компании, являющейся структурой «Группы ЛСР», за 1 млрд 10 млн рублей.

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