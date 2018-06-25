Берн, 25 июня, 2018, 09:22 — ИА Регнум. Группа швейцарских и французских исследователей разработали метод, позволяющий снижать уровень сахара в крови при использовании напитков, содержащих в составе обыкновенный кофеин. Выводы учёных были опубликованы в научном журнале Nature Communication.

Кофе

Согласно данным научной работы, учёным Цюрихского и Базельского университетов Швейцарии в сотрудничестве с французскими коллегами из Технологического университета удалось создать синтетические рецепторы, которые при внедрении в клетки способны в ответ на действие кофеина инициировать синтез гормона, понижающего сахар крови — инсулина. В настоящее время методика уже апробирована на мышах, сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, научная разработка лингвистов Сибирского федерального университета и специалистов Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России может помочь восстановить речь после инсульта пациентам, живущим в удалённых уголках страны.

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