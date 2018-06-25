Солт-Лейк-Сити, США, 25 июня, 2018, 09:04 — ИА Регнум. Российские спортсмены заняли второе место в соревнованиях смешанных команд по стрельбе из лука на Кубке мира — 2018, проходящих в Солт-Лейк-Сити (США).

Мишень

В финальном соревновании сборная России выступила против стрелков из США, однако потерпели поражение со счетом 3:5. В итоге золото завоевала американская команда, серебро — российская, а бронза досталась команде Тайваня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, спортивный лучник из Южной Кореи Ким У Чжин установил новый мировой рекорд в стрельбе из лука.