Москва, 25 июня, 2018, 09:05 — ИА Регнум. Источником повышения пенсий россиян в 2019 году и последующих периодах, заявленным министром труда и социальной защиты России Максимом Топилиным, могли бы стать не пенсионное взносы, а, к примеру, отчисления НДС. Так считает доктор экономический наук, профессор Никита Кричевский. Выступая на Общественном российском телевидении, он, в частности, пояснил:

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

«Речь идёт о том, чтобы, к примеру, поднять НДС до 25 процентов и одновременно убрать 22 процента пенсионных взносов из заработной платы. Пенсионный фонд это примерно 8 триллионов рублей всех расходов в год. Из них страховых пенсионных расходов, предположим, 5 триллионов рублей.

Повышаем на 8−10 процентных пунктов НДС, убираем пенсионные взносы из заработных плат и у нас получается шоколад. Мы перестаём зависеть от заработных плат работников, не зависим от их количества, мы зависим только от добавленной стоимости. Это то, что мы дополнительно производим. Это стимул для увеличения производства и создания рабочих мест», — привёл довод эксперт.

Как уже сообщало ИА REGNUM, изменение пенсионной системы в России Максим Топилин считает экономической необходимостью в стремлении увеличить пенсии. Согласно законопроекту о повышении пенсионного возраста, мужчинам придётся работать дольше на пять лет (с 60 до 65 лет), женщинам — на восемь (с 55 до 63 лет).