Пекин, 25 июня, 2018, 09:00 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин встретился в Пекине с премьер-министром Франции Эдуаром Филиппом, обсудив вопросы двустороннего стратегического партнерства, сообщает 25 июня агентство Синьхуа.

Грук Андрей ИА Красная Весна Врата Небесного Спокойствия (Тяньаньмэнь). Пекин, Китай

Китай намерен сотрудничать с Францией с целью обогащения партнерства между странами, отметил председатель Си. По его словам, в настоящее время в мире происходят масштабные и сложные изменения. В этой ситуации Китай готов сотрудничать с Францией во имя того, чтобы отношения между странами служили целям взаимовыгодного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Эдуар Филипп выступил за то, чтобы говорить «на одном языке» и «уважать экономические и политические правила», выступая перед 300 учениками Университета Цинхуа в Пекине во время его продолжающегося визита в Поднебесную.