Москва, 25 июня, 2018, 08:57 — ИА Регнум. В Московском зоопарке поселились два годовалых амурских тигра, рожденные в Центре воспроизводства редких видов в Подмосковье. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Mos.ru Амурский тигр

«Годовалые самцы… будут участвовать в Европейской программе по сохранению популяции этих животных в неволе», — говорится в сообщении.

Отмечается, что на данный момент амурские тигры весят около 90 кг, но уже через один или два года их вес увеличится в два-три раза.

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