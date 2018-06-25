Астана, 25 июня, 2018, 08:51 — ИА Регнум. Власти Казахстана в связи с регистрацией случаев птичьего гриппа запретили ввоз на территорию страны продукции 36 российских птицефабрик из Курской, Пензенской и Самарской областей. Об этом сообщает 25 июня пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

Городецкая Инна Александровна. На птицеферме.1957

Отмечается, что с 21 июня 2018 года в Казахстан «запрещен ввоз живой птицы и инкубационного яйца, пуха и пера, мяса птицы и всех видов птицеводческой продукции». В том числе запрещено ввозить и корма для птиц, охотничьи трофеи, не прошедшие таксидермическую обработку, «а также бывшее в употреблении оборудование для содержания, убоя и разделки птиц» из указанных областей РФ, добавили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 июня министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил, что в настоящее время власти республики согласовывают приказ о трехмесячном запрете импорта российского бензина в Казахстан.

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